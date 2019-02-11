В Госдуме оценили предложение вернуть ларьки

Заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенев прокомментировал предложение о том, что торговые ларьки и палатки могут вернуться на улицы городов, сообщает RT

По его мнению, городским и муниципальным властям нужно дать больше свободы в данном вопросе, так как избыточная концентрация объемов продаж в торговых сетях формирует соблазн монополистам значительно повышать свою маржинальность.

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По словам депутата, речь, скорее всего, не идет о том, чтобы «возвращаться в 1990-е, когда центральные улицы крупных городов превращались в барахолки», но ситуация нуждается в изменении.

Ранее сообщалось, что глава Министерства промышленности и торговли России Виктор Евтухов сообщил, что в ведомстве разработали законопроект, который вернет в российские города торговые палатки.