Посол России рассказал о влиянии санкций на товарооборот с Испанией

Российский посол в Испании Юрий Корчагин заявил, что из-за введенных ЕС санкций в отношении России товарооборот между странами сократился почти в три раза, передает ТАСС.

По его словам, до 2014 года торговый оборот между Россией и Испанией достигал €11 млрд, а по оценкам Мадрида приближался и к €15 млрд.

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При этом он отметил, что несмотря на санкции, в последние два года наблюдается рост товарооборота между странами.

«В 2018 году он вырос на 6% и достиг €5,6 млрд, но это несопоставимо с тем, что было», — подчеркнул Корчагин.

Дипломат предположил, что рост может быть связан с началом реализации крупнейшего проекта по поставкам российского СПГ в Испанию в прошлом году.

Ранее премьер Испании призвал к полноценному участию России в СЕ.