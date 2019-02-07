По Красноярскому краю распространяется бешенство

С начала февраля на территории Красноярского края зарегистрировали вторую вспышку бешенства, предупредили в Россельхознадзоре. Об этом сообщает интернет-газета Newslab.ru.

В селе Ивановка Рыбинского района 4 февраля поймали лису с подозрением на бешенство. Вскрытие мозга животного подтвердило заболевание. Подобную вспышку вируса в конце прошлой недели зафиксировали в селе Солоуха Пировского района. Расстояние между населенными пунктами составляет около 400 км. Специалисты привили восприимчивых к вирусу к этому вирусу животных.

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В адрес администрации губернатора Краевая ветеринарная лаборатория направила представление о введении карантина по бешенству на территориях. Также в населенных пунктах запретят торговлю животными.

Ранее сообщалось, что в Новой Москве объявлен карантин по бешенству.