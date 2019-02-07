«Не смотрите в телевизор»: в Раде рассказали, как проверить заявления властей о росте экономики

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Депутат украинской Рады от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Вадим Рабинович отреагировал за слова президента Украины Петра Порошенко о росте экономики страны. Об этом он сказал в эфире NewsOne.

По словам депутата Рабиновича, нужно не слушать то, что говорят по телевизору, а смотреть на то, что есть в холодильнике.

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«Если вы открыли холодильник, и вам стало лучше, тогда телевизор не врет и у вас все в порядке», — сказал Рабинович.

Он добавил, что в настоящее время слышит по телевизору, что украинцы живут лучше, а Украину везде приняли, но «это все вранье».

Ранее Рабинович назвал МВФ «захватнической организацией».