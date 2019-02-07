К коронации в Таиланде выпустят монеты и медали из платины по $32 тысячи

В Таиланда минфин отчеканит памятные монеты и медали по случаю коронации короля Махи Вачиралонгкорна, сообщает ТАСС

До тысячи платиновых медалей стоимостью миллион батов ($31,9 тыс.) каждая.

Золотые и серебряные монеты будут продаваться по 40 тыс. и 5 тыс. батов ($1278 и $160) соответственно, а медные медали по 3 тыс. батов ($96 долларов).

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Cамые дешевые — мельхиоровые— будут стоить по 20 батов ($0,64)/

Первая серия монет с изображением короля Маха Вачиралонгкорна в девяти номиналах выйдет 6 апреля.