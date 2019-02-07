Bloomberg узнало, в какую сумму Трамп оценил название небоскреба в Москве

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Основатель девелоперской компании MosCityGroup Павел Фукс заявил, что в 2006 году Дональд Трамп потребовал $20 млн за разрешение дать название Trump Tower небоскребу, который планировалось построить в Москве. Об этом он рассказал агентству Bloomberg.

Фукс рассказал, что он в 2006 году встречался с дочерью Трампа Иванкой и его сыном Дональдом. По словам бизнесмена, он предлагал Трампам выплатить $20 млн в рассрочку.

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«Он [Трамп] говорил, что $20 млн — это не деньги», — рассказал Фукс.

Бизнесмен добавил, что ему так и не удалось договориться с Трампом.

Ранее бывший мэр Москвы Юрий Лужков рассказал, что Трамп в конце 1990-х годов вел переговоры с властями Москвы об инвестировании в торговый комплекс «Охотный ряд».