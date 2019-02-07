Telegraph: Мэй вновь отложит второе голосование по Brexit
Британский премьер-министр Тереза Мэй намерена отложить голосование по сделке по Brexit до конца февраля, пишет The Telegraph.
Отмечается, что главный парламентский организатор большинства в Палате общин Джулиан Смит уведомил кабмин Мэй, что голосование по Brexit не состоится на следующей неделе, так как к этому времени премьер не успеет обсудить проект сделки с Европой.
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Дедлайн Британии по выходу Британии из состава Европейского союза назначен на 29 марта.
Ранее сообщалось, что В Британии члены кабмина тайно встретились для обсуждения Brexit.