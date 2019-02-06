Россия планирует подписать соглашения о ЗСТ с пятью странами

Первый заместитель министра промышленности и торговли страны Сергей Цыб рассказал, что Россия планирует в скором времени подписать соглашения о зонах свободной торговли (ЗСТ) с Израилем, Индией, Египтом, Ираном и Сингапуром, передает ТАСС.

По его словам, страны - члены международной организации ВТО в настоящее время используют свыше 7,5 тыс. нетарифных мер в отношении промышленных товаров, поэтому необходимо быстрее подписать соглашения о ЗСТ.

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Также он напомнил, что уже заключены соглашения о зонах свободной торговли, действующие со стороны ЕАЭС, СНГ, Вьетнама и Сербии.

Ранее сообщалось, что ЕАЭС и КНР подписали соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве.