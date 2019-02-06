В Британии члены кабмина тайно встретились для обсуждения Brexit

<img src="//img.gazeta.ru/files3/491/11810491/20171005_gaf_u39_917-pic905-895x505-75790.jpg">

В Великобритании члены правительства тайно обсудили отсрочку даты выхода страны из состава Евросоюза (ЕС). Об этом пишет The Daily Telegraph.

Отмечается, что кабмин собирается отложить выход до 24 мая. Этот шаг британская сторона собирается обсудить с европейскими странами. Если они поддержат отсрочку, еще восемь недель Британия останется членом ЕС.

Ранее британский министр назвал «безответственным» нежелание ЕС вести переговоры по Brexit.