В Венесуэле начнут продавать мясо и яйца

Правительство Венесуэлы работает над программой по обеспечению населения животными белками, передает РИА «Новости» заявление министра по вопросам продовольствия Луиса Медины.

«Мы уделяем особое внимание 68 районам в трех штатах (Столичном округе, Миранда и Варгас), где собрано более 2 тысяч тонн мяса и курицы, включая 500 тысяч ящиков яиц… начиная со среды, программа будет реализовываться по всей стране», — заявил он.

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Таким образом, будет расширен набор продуктов первой необходимости, которые распространяет местный комитет снабжения и производства (Clap), созданный в 2016 году. К продуктам, которые продаются по доступным и регулируемым ценам, относятся рис, чечевица, тунец, масло, макароны, кукурузная мука, сахар и молоко.

Продажа мяса, курицы и яиц предусмотрена планом министерства по обеспечению населения животными белками.