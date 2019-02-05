Россия и Иран отказались от доллара во взаимных расчетах

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Посол России в Иране Леван Джагарян заявил, что Москва и Тегеран больше не будут пользоваться долларом во время взаиморасчетов. Об этом сообщает ТАСС.

Он отметил, что Иран и Россия постараются рассчитываться в национальных валютах или евро.

«Мы уже по сути отказались от доллара в рамках взаимодействия с иранцами, будем опираться на российский рубль и иранский риал, в случае острой необходимости — на евро», — сказал глава иранской дипмиссии.

В прошлом году США обвинили ЦБ Ирана в переводе денег в Россию на поставку нефти в Сирию.