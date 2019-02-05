ФАС нашла виновных в скачке цен на топливо

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Заместитель главы Федеральной антимонопольное службы (ФАС) Андрей Цариковский заявил, что ведомство намерено возбудить дело против двух трейдеров по признакам сговора на торгах нефтепродуктами, который привел к скачку цен на топливо. Об этом сообщает ТАСС.

Цариковский напомнил, что скачок цен на топливо произошел в прошлом году. Он отметил, что некоторые игроки не хотели принимать участие в торгах, так как фиксировали «манипулирование ценами» и считали неприемлемым участвовать в «нечестной игре».

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«Мы внимательно исследовали то, что происходило в то время на торгах нефтепродуктов, и в ближайшее время будет сформировано одно из очень интересных дел по признакам сговора участвовавших в торгах трейдеров», — рассказал Цариковский.

Он уточнил, что речь идет о деле против двух трейдеров. Также замглавы ФАС предположил, что впоследствии к делу в качестве ответчиков могут привлечены и другие компании.

Ранее сообщалось, что Россия стала второй по дешевизне бензина в Европе.