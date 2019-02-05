Названа средняя зарплата москвича

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Мосгорстат отчитался, что за период с января по ноябрь 2018 года средняя зарплата жителя столицы составила 80881 руб. С данными ведомства ознакомился RT.

В Мосгорстате отметили, что по сравнению с аналогичным периодом 2017 года заработки москвичей выросли на 11,7%.

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Согласно данным ведомства, больше всего зарплата выросла у работников сферы здравоохранения и предоставления соцуслуг — такие специалисты получали в 2018 году в среднем по 83599 руб., что больше на 27,7% по сравнению с позапрошлым годом. Также зарплаты росли у специалистов в области образования (более 84 тыс. руб., +22,2%) и информации и связи (более 118 тыс. руб., +21,7%).

Ранее в Госдуме предложили лишать агрессивных учителей половины зарплаты.