ЕС расширил «черный список» по Ирану

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Европейский союз (ЕС) ввел новые ограничительные меры в отношении иранских физических лиц и компании, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Совета ЕС.

Составители заявления подчеркнули, что Совет «глубоко обеспокоен враждебной деятельностью», которую Иран якобы осуществляет на территории некоторых стран ЕС.

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«В этой связи Совет ЕС постановил включить в список два физических лица и одно юридическое лицо», — говорится в заявлении.

Ранее в ФРГ подтвердили создание механизма для обхода санкций США против Ирана.