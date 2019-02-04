Украина резко увеличила транзит российского газа в Европу
За январь нынешнего года Украина увеличила транзит российского газа на 7,6 млрд куб. м, это на 25,7% больше по сравнению с объемом транзита в прошлом году. Об этом пишет издание «Корреспондент.net» со ссылкой на данные «Укртрансгаза».
В издании напомнили, что в прошлом году транзит российского газа через Украину наоборот сократился на 86,774 млрд куб. м. При этом в 2017-м через страну прошли рекордные за несколько лет 93 млрд куб. м газа.
Ранее сообщалось, что Украина на четверть сократила импорт газа из Европы в 2018 году.