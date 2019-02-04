Новый глава Росстата выдал данные по росту ВВП лучше Орешкина

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Росстат оценил рост ВВП России по итогам 2018 года в 2,3%, он составил в текущих ценах 103 626,6 млрд руб., передает РИА «Новости» со ссылкой на данные статистического ведомства.

При этом отмечается, что фактический рост превысил прогноз Минэкономразвития — глава ведомства Максим Орешкин предсказывал рост в 1,6%. В Росстате полагают, что рост ВВП связан с подъемом в строительной отрасли, в которой валовой внутренний продукт вырос на 4,7%.

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Также сообщается, что индекс-дефлятор ВВП за 2018 год по отношению к ценам 2017 года составил 110%.

Ранее в МВФ дали прогноз по росту ВВП России.