Британский министр назвал «безответственным» нежелание ЕС вести переговоры по Brexit
Министр международной торговли Великобритании Лиам Фокс заявил телеканалу Sky News, что нежелание властей Европейского союза (ЕС) вести новые переговоры по сделке по Brexit является «безответственным» решением.
В интервью Фокс задался вопросом, действительно ли европейские власти хотят, чтобы Британия вышла из состава ЕС без сделки.
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«В наших общих интересах достичь соглашения [по Brexit], а говорить что мы [ЕС] даже не собираемся обсуждать [новые условия Brexit] представляется мне довольно безответственным», — подчеркнул Фокс.
Ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявляла, что она намерена добиться от властей ЕС пересмотра сделки по Brexit.