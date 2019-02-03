Британский министр назвал «безответственным» нежелание ЕС вести переговоры по Brexit

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Министр международной торговли Великобритании Лиам Фокс заявил телеканалу Sky News, что нежелание властей Европейского союза (ЕС) вести новые переговоры по сделке по Brexit является «безответственным» решением.

В интервью Фокс задался вопросом, действительно ли европейские власти хотят, чтобы Британия вышла из состава ЕС без сделки.

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«В наших общих интересах достичь соглашения [по Brexit], а говорить что мы [ЕС] даже не собираемся обсуждать [новые условия Brexit] представляется мне довольно безответственным», — подчеркнул Фокс.

Ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявляла, что она намерена добиться от властей ЕС пересмотра сделки по Brexit.