Стали известны доходы Порошенко

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Украинский президент Петр Порошенко опубликовал декларацию о доходах, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные Единого реестра деклараций лиц.

Как отмечается, в общей сложности он задекларировал 19,675 млн гривен ($709 тыс.).

По данным от 1 февраля 2019 года, политик задекларировал 18 550 829 гривен ($668,7 тыс.) дивидендов от «Прайм Эссетс Кэпитал» (инвестиционного фонда, управляющего его активами).

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Также Порошенко задекларировал 1 125 126 гривен ($40,5 тыс.) доходов в виде процентов от вкладов в «Международном инвестиционном банке».

Уточняется, что в начале января 2019 года он задекларировал 548 678 680 гривен ($19,9 млн) дивидендов от Rothschild Trust Schweiz AG (Швейцария), в управлении которой находится его кондитерская корпорация Roshen.

Ранее сообщалось, что Порошенко пытались убить 11 раз в 2018 году.