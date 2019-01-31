ЦБ Венесуэлы намерен продать 15 тонн золота ОАЭ за наличные

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Центробанк Венесуэлы планирует продать около 15 тонн золота ОАЭ. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник.

По данным агентства, венесуэльский ЦБ намерен продать золото в ближайшие дни.

Как отмечается, регулятор рассчитывает провести расчеты наличными в евро.

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При этом всего планируется продать 29 тонн золота из хранилищ ЦБ в Каракасе.

Ранее СМИ сообщили, что Банк Англии отказался вернуть президенту Венесуэлы Николасу Мадуро золото на $1,2 млрд