ЦБ Венесуэлы намерен продать 15 тонн золота ОАЭ за наличные
Центробанк Венесуэлы планирует продать около 15 тонн золота ОАЭ. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник.
По данным агентства, венесуэльский ЦБ намерен продать золото в ближайшие дни.
Как отмечается, регулятор рассчитывает провести расчеты наличными в евро.
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При этом всего планируется продать 29 тонн золота из хранилищ ЦБ в Каракасе.
Ранее СМИ сообщили, что Банк Англии отказался вернуть президенту Венесуэлы Николасу Мадуро золото на $1,2 млрд