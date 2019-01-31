Эксперт раскрыл суть Горринг-геологии

«Росгеология», по мнению правительства, не способна выполнить те показатели, которые предусмотрены ее долгосрочной стратегией развития: ни выручка, ни EBITDA, ни чистая прибыль не соответствуют запланированному уровню, уменьшается принадлежащая холдингу доля рынка геологоразведочных работ, констатирует Рустам Танкаев, генеральный директор АО «ИнфоТЭК-Терминал».

«А что такое операционные затраты «Росгеологии», как не управленческие расходы: ведь всеми производственными процессами занимаются дочерние предприятия, - рассуждает эксперт. - Снизить расходы на билеты первого класса, роскошный автопарк и прочие блага цивилизации руководители холдинга, судя по всему, не готовы. Не мудрено, что в общественном сознании «Росгеология» воспринимается не как госкорпорация, в которой работают скромные, знающие меру чиновники, а как коммерческая структура, руководители которой стремятся выжать из неё максимум прибыли и льгот. И Горринг в данном случае не уродливая аномалия, а явление вполне органичное».

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«О профессионализме и эффективности «Росгеологии» свидетельствует то, что за первые четыре года ее существования, государство вложило в холдинг около 200 млрд. руб., но отдачу получило, похоже, не слишком солидную», - отметил Танкаев.

«В 2015 году в «Росгеологию» влилось несколько десятков геологических предприятий, реально работающих в условиях рынка. Однако выяснилось, что с приходом «Росгеологии» объемы бюджетного финансирования этих предприятий резко выросли, но не факт, что эффективность их работы увеличилась», - заметил он.

«Немедленно после передачи «Росгеологии» данных предприятий показатели отрасли поползли вниз. Если за девять лет с 2006 по 2014 год чистый прирост извлекаемых запасов нефти и конденсата в среднем составлял 275 миллионов тонн в год, то в 2015 году он снизился до 188 миллионов тонн. Однако в полной мере влияние «Росгеологии» проявилось с 2016 года, когда власть холдинга над нефтяными геологами стала, по сути, абсолютной. В 2016 году чистый прирост запасов нефти и конденсата снизился почти в шесть раз – до 48,7 миллионов тонн, в 2017 году он составил 59,8 миллионов тонн. Кстати, по другим полезным ископаемым картина аналогичная.

При этом, госхолдинг требует увеличить бюджетное финансирование на госпрограммы по воспроизводству и использованию природных ресурсов до 45 млрд руб. в год (как минимум на 50%)», - описывает ситуацию Танкаев.

С «Росгеологией» уже сейчас мало хочет работать, подчеркивает эксперт.

«Отрасли нанесен огромный вред, поскольку схемы работы «по Горрингу» довели до банкротства множество малых производственных предприятий. Крупные компании вынуждены заново создавать геологоразведочные подразделения для того, чтобы снизить объемы работ с «Росгеологией», - заметил Танкаев.

Он приходит к выводу, что рано или поздно «Росгеология» будет ликвидирована, но до этого она нанесет колоссальный вред минерально-сырьевой базе России и проделает огромную дыру в государственном бюджете.