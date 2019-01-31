Россиянам открыли доступ к личному кредитному рейтингу
С 31 января у жителей России появилась возможность узнать свой кредитный рейтинг, который учитывает степень долговой нагрузки, наличие просрочек платежей и «возраст» кредитной истории. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на федеральный закон «О кредитных историях».
Кредитный рейтинг определяет уровень кредитного риска человека. Согласно поправкам к закону «О кредитных историях», отныне бюро кредитных историй будут не только предоставлять россиянину кредитный отчет, но также выдавать персональный кредитный рейтинг в баллах. Чем выше балл, тем меньше кредитные риски человека.
В законе говорится, что россияне смогут дважды получить кредитный отчет бесплатно — по одному разу в бумажной и электронной формах.
Также такой отчет можно будет запросить через личные кабинеты банков или с помощью Единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА).
В августе прошлого года сообщалось, что у россиян появится персональный кредитный рейтинг.