Жители алтайской деревни перепутали валежник с сухостоем и получили штраф

Жители алтайской деревни перепутали валежник с сухостоем, на них заведены административные дела, сообщает «Тайга.Инфо».

Отмечается, что обнаружить нарушителей удалось по следам. Жители села Павловск Павловского района перепутали валежник с сухостойными деревьями.

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На них были составлены административные протоколы по ч. 1 ст. 8.25 КоАП.

С 1 января 2019 года вступили в силу изменения в законе, согласно которым россияне теперь могут собирать в лесу валежник бесплатно для личных нужд.