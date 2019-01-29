На Украине разрешили арест «дочек» российских госбанков

Верховный суд Украины разрешил арест акций «дочек» российских госбанков, сообщает RNS со ссылкой на пресс-службу суда.

ВС Украины отказался удовлетворить жалобы на решение Апелляционного суда Киева, который в сентябре прошлого года арестовал акции Проминвестбанка и украинских «дочек» Сбербанка и ВТБ. Арест был наложен по иску компаний, связываемых с украинским бизнесменом Игорем Коломойским.

Реклама

«Верховный суд предоставил разрешение на выполнение решения Арбитражного суда о взыскании с Российской Федерации компенсации за экспроприированное в автономной республике Крым имущество»,— говорится в сообщении.

Новость дополняется.