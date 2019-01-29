Песков прокомментировал инициативу о смягчении наказания за коррупцию

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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал намерение Минюста отменить наказание за «вынужденную коррупцию», передаетРИА «Новости».

Он заявил, что на этот счет пока нет какой-то позиции.

«Никак не оценивают (в Кремле. — «Газета.Ru»), нет никакой позиции, потому что я пока не знаком детально с этой инициативой», — сказал Песков.

Ранее газета «Ведомости» сообщила, что Минюст собирается изменить антикоррупционное законодательство, смягчив его для тех чиновников, которые не могли избежать подобных правонарушений по объективным причинам.