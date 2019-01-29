Стало известно, когда будет готова первая нитка «Северного потока — 2»
Финансовый директор компании-оператора проекта Nord Stream 2 Пол Коркоран рассказал, когда завершится строительство первой нитки газопровода. Об этом сообщает ТАСС.
«Первая нитка будет готова в ноябре, вторая в декабре», — сказал Коркоран.
Он добавил, что компания надеется получить разрешение на прокладку трубопровода от Дании к концу 2019 года.
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«Надеемся, что к концу этого года мы получим это разрешение», — заключил Коркоран.
Ранее сообщалось, что в Верховной раде назвали «провалом» Украины строительство «Северного потока — 2».