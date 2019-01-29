В Минфине оценили трудности при выплате Венесуэлой долга России

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Замглавы Минфина России Сергей Сторчак заявил, что министерство допускает возникновение у Венесуэлы трудностей в обслуживании долга перед Россией. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, «проблемы, наверное, будут», ситуация с выплатой долга зависит от венесуэльской армии и ее верности присяге.

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При этом Сторчак подчеркнул, что в настоящее время Венесуэла своевременно обслуживает долг два раза в год — в сентябре и марте. Он добавил, что пока у латиноамериканской страны действуют льготные условия выплат по долгу.

Ранее сообщалось, что Россия в ООН призвала прекратить экономические меры против Венесуэлы.