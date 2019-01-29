В Италии снизят пенсионный возраст

<img src="//img.gazeta.ru/files3/767/12023767/RTS23I1Y-pic905-895x505-22291.jpg">

Президент Италии Серджо Маттарелла подписал указ об утверждении пенсионной реформы, передает ANSA.

Как отмечается, речь идет о так называемом правиле «квоты 100».

Оно предполагает, что право выхода на пенсию имеет гражданин, сумма возраста и трудового стажа которого равна 100. Например, под это под это правило подпадает 62-летний гражданин, который проработал 38 лет.

Реклама

Также в Италии вводится безусловный базовый доход для неимущих.

Ранее сообщалось, что Италия и ЕС согласовали бюджет.