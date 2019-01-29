Минюст хочет отменить наказание за «вынужденную коррупцию»

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Минюст собирается изменить антикоррупционное законодательство, смягчив его для тех чиновников, которые не могли избежать подобных правонарушений по объективным причинам. Об этом пишут «Ведомости».

Уточняется, что коррупция при «обстоятельствах непреодолимой силы» не будет считаться правонарушением. Речь идет о таких случаях, когда соблюдение соответствующих запретов и ограничений невозможно из-за объективных причин. В настоящее время при таком сценарии чиновники не освобождаются от ответственности.

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Как отмечается, вместе с ведомством над поправками в закон «О противодействии коррупции» работают МВД, Минтруд, Генпрокуратура и Следственный комитет.

Ранее сообщалось, что певица Алла Пугачева горюет по борцу с коррупцией.