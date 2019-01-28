FT: Польша не сможет побороть газовую зависимость от России

Польша не один год пытается побороть зависимость от российского газа, но польскую альтернативу «Северному потоку — 2» Baltic Pipe все равно придется согласовывать с «Газпромом», пишет Financial Times.

По мнению аналитика по энергетике Роберта Томашевского, в случае, если польский трубопровод Baltic Pipe пересечется в водах Балтики с газопроводом «Северный поток-2», то Польше придется договариваться с «Газпромом». Переговоры могут затянуться, и их могут надолго отложить.

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«Труба является наиболее важной сделкой с точки зрения обеспечения независимости Польши от российского газа», — заключил Роберт Томашевский.

Ранее сообщалось, что СМИ узнали о намерении Польши построить собственный газопровод.