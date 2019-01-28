Швейцария и Великобритания подписали два новых соглашения по Brexit

Швейцария и Великобритания подписали соглашения о транспорте и страховании, призванные свести к минимуму нарушение двусторонних отношений из-за Brexit, сообщает The Local.

Отмечается, что два соглашения подписали министры финансов Швейцарии и Британии — Ули Маурер и Филипп Хаммонд.

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Соглашение о страховании направлено на то, чтобы швейцарский и британский секторы общего страхования могли продолжать свободно торговать после того, как Великобритания покинет Европу. Это будет означать, что швейцарские страховые компании могут создавать филиалы и торговать в Великобритании, а британские фирмы могут делать то же самое в Швейцарии.

Соглашение о дорожном движении направлено на то, чтобы перевозка грузов автомобильным транспортом оставалась свободной от разрешения на поездки между двумя странами. По данным издания, сроки введения двух новых соглашений зависят от того, смогут ли Великобритания и ЕС договориться об уходе Британии из ЕС.

Ранее сообщалось, что Мэй не пойдет на «жесткий» Brexit.