Чиновница объяснила слова о недостаточном вкладе россиян в бюджет

Глава Совета при губернаторе Московской области по развитию гражданского общества и правам человека Марина Юденич объяснила свои слова о недостаточном вкладе россиян в бюджет, передает «Говорит Москва».

Она пояснила, что слова о бюджете были вырезаны из полного видео.

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«К людям это вообще никак не относилось. Просто молодой человек взял, отрезал кусок фразы. Теперь он мне пишет, что он не понял, что он принял на свой счет, но он врет. Он просто взял и отрезал кусок фразы», — заявила Юденич.

По ее словам, она обращалась не к россиянам, а к «коллегам по экспертному сообществу».

Ранее сообщалось, что высказывание Юденич вызвало недоумение собравшихся в зале, а некоторые стали кричать «мы налоги платим».