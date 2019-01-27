«Вы туда что-то вложили, чтобы из него брать?»: чиновница обвинила россиян в недостаточном вкладе в бюджет

Председатель Совета при губернаторе Московской области по развитию гражданского общества и правам человека Марина Юденич обвинила граждан в недостаточном вкладе в федеральный бюджет, передает РИА «Новости».

На встрече с жителями подмосковного Королева прозвучало предложение восстановить исторический квартал города, а деньги на это взять из федерального бюджета.

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«Ребят, вы так легко говорите: «А давайте из бюджета возьмем столько, а давайте возьмем столько...». Вы в этот бюджет что-то вложили, чтобы из него брать?» — заявила Юденич.

Высказывание вызвало недоумение собравшихся в зале, а некоторые стали кричать «мы налоги платим».