Белорусам предрекли скорое упрощение визового режима с ЕС

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Глава представительства ЕС в Белоруссии Андреа Викторин заявила, что Евросоюз скоро подпишет с Минском соглашение об упрощении визового режима. Об этом сообщает белорусский интернет-портал Naviny.by.

Она также выразила сожаление по поводу того, что сторонам не удалось подписать соглашение о приоритетах партнерства, однако в настоящее время, по ее словам, работа над документам продолжается.

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«У меня также есть оптимизм относительно соглашения об упрощении визового режима. Думаю, в ближайшее время оно будет подписано», — добавила Викторин.

Данное заявление она сделала в Минске в ходе заседания, посвященному проблеме гражданского общества в Белоруссии. Викторин также отметила, что политический диалог между Брюсселем и Минском расширился и стал активней за те три года, которые она работает в Белоруссии.

Ранее в МИД Белоруссии пообещали, что Минск не станет «дружить» с ЕС против России.