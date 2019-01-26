Bloomberg: Банк Англии отказался вернуть Мадуро золото на $1,2 млрд

Банк Англии отказался возвращать президенту Венесуэлы Николасу Мадуро слитки золота на сумму $1,2 млрд. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

Утверждается, что это решение было принято после того, как высокопоставленные американские чиновники попросили перекрыть доступ Мадуро к активам за рубежом. По словам одного из источников, в их числе госсекретарь США Майк Помпео и советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.

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Также отмечается, что резервы центробанка Венесуэлы за рубежом составляют $8 млрд, часть из них находится в Банке Англии.

Ранее сообщалось, что США назвали условие для экономических отношений с Венесуэлой