Орешкин раскрыл детали участия России на форуме в Давосе
Министр экономического развития Максим Орешкин раскрыл детали итогов Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе. Об этом сообщает РИА «Новости».
По его словам, российская делегация провела встречи с Турцией, а также с рядом европейских, арабских и азиатских стран.
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«Со всеми ними идет позитивная работа, динамика торговли положительная», — сказал Орешкин.
Он добавил, что стороны договорились наращивать товарооборот.
Ранее сообщалось, что Максим Орешкин подвел итоги форума в Давосе.