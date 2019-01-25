Орешкин раскрыл детали участия России на форуме в Давосе

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Министр экономического развития Максим Орешкин раскрыл детали итогов Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, российская делегация провела встречи с Турцией, а также с рядом европейских, арабских и азиатских стран.

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«Со всеми ними идет позитивная работа, динамика торговли положительная», — сказал Орешкин.

Он добавил, что стороны договорились наращивать товарооборот.

Ранее сообщалось, что Максим Орешкин подвел итоги форума в Давосе.