В аэропорту Курумоч за пять дней сожгли 222 кг еды
В самарском аэропорту Курумоч в ручной клади и багаже авиапассажиров было обнаружено 222 кг запрещенных к ввозу в Россию подкарантинных продуктов питания, сообщает CityTraffic.
С 21 по 25 января 2019 года было проконтролировано 22 рейса и 3553 единицы багажа.
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Овощи, фрукты, крупы, орехи пытались ввезти из Узбекистана, Азербайджана и Таджикистана.
По данным Россельхознадзора, продукты были сожжены в утилизационной печи аэропорта.
В сентябре прошлого года Россельхознадзор отчитался об уничтожении почти 26 тысяч тонн санкционных продуктов.