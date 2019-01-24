«Роснефть» работает не с властями Венесуэлы, а с PDVSA, может защищать права в судах

«Роснефть» в Венесуэле работает не с властями страны, а с госнефтекомпанией PDVSA, что дает возможность российской нефтекомпании при необходимости защищать свои права в международных судах, заявил старший аналитик «БКС Капитал» Сергей Суверов.

«Роснефть» ведет свою деятельность на территории Венесуэлы в полном соответствии с коммерческими соглашениями, которые были заключены с венесуэльской PDVSA, а не с правительством Боливарианской Республики. Все договоры российской компании находятся в правовом поле, что дает «Роснефти» возможность в случае радикальных перемен в политической жизни Венесуэлы защищать свои права в международных судах», — прокомметировал Суверов последние события в латиноамериканской стране.

Реклама

Он отметил, что панических настроений на мировом рынке нефти нет.

«Дестабилизация политической обстановки в Венесуэле грозит другими рисками, прежде всего для США. Главный вопрос, что будет с поставками венесуэльской нефти на НПЗ, расположенных на южном побережье США? Часть американских заводов настроены на переработку тяжелых сортов нефти, которые как раз и экспортирует Венесуэла», — сообщил Суверов.

В ноябре прошлого года вице-президент «Роснефти» Эрик Лирон сообщил, что возврат долга Венесуэлой идет по плану и компания не ожидает отклонений от графика до конца года. Венесуэла за январь-сентябрь 2018 года погасила 1,5 миллиарда долларов предоплат, полученных от «Роснефти», осталось погасить еще 3,1 миллиарда долларов, также сообщала российская компания.