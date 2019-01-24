В Минтруде связали убыль населения с сокращением числа женщин фертильного возраста

В Минтруде России заявили, что естественная убыль населения связана со значительным снижением числа женщин, находящихся в фертильном возрасте, что обусловлено наложившимися друг на друга демографическими провалами в 40-е и 90-е годы. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе Минтруда.

Вопросы повышения рождаемости и снижения смертности находятся в числе приоритетных задач правительства, отметили в министерстве.

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Там отметили, что на этом фоне с целью максимального стимулирования в последние годы были введены дополнительные меры. Так, с 1 января 2018 года вступил в силу «демографический пакет», который предусматривает дополнительные меры поддержки семей с детьми, ежемесячные выплаты и субсидии по ипотеке. С этого года начата реализация нацпроекта «Демография».

Эффект от введения указанных мер в Минтруде ожидают по итогам 2019 года. В целом за счет снижения смертности и стабилизации рождаемости в 2023-2024 годах ожидается возобновление естественного роста населения.

Резервы для позитивной демографической динамики находятся в области снижения смертности, отметили в Минтруде.