На Украине рассказали о подорожании ряда продуктов на 542% за четыре года

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Руководитель Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко проинформировал о повышении цен на некоторые продукты за прошедшие четыре года с 58% до 542%. Об этом он написал на своей странице в фейсбуке.

По словам Дорошенко, состоящая из 23 продуктов корзина в 2014 году стоила 450 гривен (около 1000 руб.), а в декабре 2018 году — 923 гривны (2200 руб.).

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«По официальным данным, за четыре года подешевела только гречка на 6%, а цены на другие социальные продукты взлетели с 58% до 542%», — написал Дорошенко.

Он уточнил, что цены на мясо и яйца почти удвоились, стоимость овощей выросла в 3,9 раза, а молочных продуктов -— в 2,2 раза.

Ранее сообщалось, что на Украине газ подорожал на 89% за два года.