В ФАС рассказали о проверках необоснованного роста цен

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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) подвела промежуточные итоги проверок цен на социально значимые товары. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя главы ФАС Андрея Цыганова.

Он уточнил, что соответствующее поручение было дано всем территориальным управлениям.

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«По результатам мониторинга случаи, когда антимонопольному органу необходимо вмешаться, единичны», — сказал Цыганов.

Как отмечается, нарушения на локальных рынках встречаются чаще, чем на федеральных.

Подчеркивается, что мониторинг продолжается.

Ранее сообщалось, что в Минсельхозе оценили ситуацию с ростом цен на продукты в торговых сетях.