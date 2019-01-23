В Британии оценили последствия Brexit без сделки
Британская пограничная служба предупредила руководство Великобритании об угрозах безопасности страны при Brexit без сделки. Об этом сообщает Sky News.
По данным телеканала, пограничники Британии потеряют доступ к части важной информации и ряду ключевых компьютерных баз ЕС, в случае Brexit без сделки.
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Как отмечается, подобное приведет к «ухудшению положения» в области пограничной безопасности Британии.
При этом британские пограничники также потеряют возможность отличать уже давно живущих и работающих в Британии граждан ЕС от только въезжающих на территорию страны.
Ранее глава Международного валютного фонда Кристин Лагард заявила, что любой сценарий Brexit навредит экономике Британии.