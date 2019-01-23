В Британии оценили последствия Brexit без сделки

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Британская пограничная служба предупредила руководство Великобритании об угрозах безопасности страны при Brexit без сделки. Об этом сообщает Sky News.

По данным телеканала, пограничники Британии потеряют доступ к части важной информации и ряду ключевых компьютерных баз ЕС, в случае Brexit без сделки.

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Как отмечается, подобное приведет к «ухудшению положения» в области пограничной безопасности Британии.

При этом британские пограничники также потеряют возможность отличать уже давно живущих и работающих в Британии граждан ЕС от только въезжающих на территорию страны.

Ранее глава Международного валютного фонда Кристин Лагард заявила, что любой сценарий Brexit навредит экономике Британии.