Банк ВТБ получил премию Retail Finance Awards

Банк ВТБ удостоен премии Retail Finance Awards в номинации «Прорыв года в розничном финансовом бизнесе», сообщает банк. Учредитель премии – журнал The Retail Finance, в этом году в шорт-лист вошли 75 организаций.

«Эксперты отметили рекордные показатели банка ВТБ в сегментах ипотеки, кредитных, сберегательных и комиссионных продуктов, а также мобильное приложение «ВТБ Мои Инвестиции», запущенное летом 2018 года», — говорится в сообщении.

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по словам главы «ВТБ Капитал Инвестиции» Владимира Потапова, пользователи запущенного полгода назад приложения «ВТБ Мои Инвестиции» совершили около 750 тыс. сделок с оборотом более 500 млрд руб.

«Мы рады, что организаторы конкурса по достоинству оценили рекордные показатели розничного бизнеса ВТБ. Одним из драйверов этих результатов стало привлечение средств клиентов. Благодаря тесному взаимодействию с ВТБ Капитал мы можем предложить нашим клиентам не только классические сберегательные продукты, но и передовые инструменты инвестиционного рынка, спрос на которые стремительно растет», - отметил зампред правления банка ВТБ Анатолий Печатников.