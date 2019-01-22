ЦБ санирует банк из топ-50

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Цб России утвердил план реализации мер по повышению финансовой устойчивости в отношении занимающего 33-е место по размеру активов Московского индустриального банка (МИнБанк), чтобы предупредить его банкротство, говорится в сообщении пресс-службы регулятора.

Отмечается, что данные меры направлены на повышение финансовой устойчивости МИнБанка на рынке банковских услуг. Российский ЦБ выступит в качестве инвестора с использованием денежных средств Фонда консолидации банковского сектора.

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Согласно сообщению, решение о санации было принято из-за неспособности банка самостоятельно справляться с финансовыми трудностями.

В ЦБ отметили, что МИнБанк продолжит свою деятельность в обычном режиме. Мораторий на удовлетворение требований кредиторов вводиться не будет.

Ранее сообщалось, что ЦБ отчитался о росте золотовалютных запасов России.