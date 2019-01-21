«Вызывающе»: FT дала оценку теме ВЭФ в Давосе

Выбор темы этого года для открывающегося в Давосе Всемирного экономического форума — «Глобализация 4.0» — звучит почти вызывающе на фоне роста негативной реакции на процессы глобализации по всему миру, пишет газета Financial Times.

Например, на форуме будет новоизбранный президент Бразилии Жаир Болсонару, который часто любит выступать с критикой в отношении глобалистов, как и президент США Дональд Трамп. Именно он в отсутствии Трампа понесет «популистское знамя», пишет FT.

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Однако даже популистские политические лидеры, как никогда, склонны излагать свои доводы «глобалистам», которые и собираются в Давосе каждый год, пишет газета.

Сам Трамп на ВЭФ не приедет из-за шатдауна в стране, где 30 день федеральное правительство частично не работает.

Кроме того, за неимением американского политического истеблишмента свою позицию без препятствий сможет донести Китай. В Давосе должен выступить вице-председатель КНР Ван Цишань, говорится в материале.

Тем не менее, ВЭФ адаптировался к изменениям интеллектуального и политического климата, и это будет заметно на форуме в этом году, заключает FT.