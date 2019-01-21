Дерипаска предпочел рыбалку Давосу

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Российский бизнесмен Олег Дерипаска отказался от визита на Всемирный экономический форум в Давосе и поехал на Байкал рыбачить. Об этом предприниматель сообщил в своем инстаграме.

«Вместо Давоса уехал на Байкал. На рыбалку», — написал Дерипаска.

Ранее стало известно, кто возглавит российскую делегацию на форуме в Давосе.

Также ранее сообщалось, что республиканцы США могли поддержать санкции в отношении компаний Дерипаски «в укор» администрации президента Дональда Трампа.