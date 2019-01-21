«Дикси», «Бристоль» и «Красное & белое» решили объединиться

Продовольственные ритейлеры «Дикси», «Бристоль» и «Красное & белое» будут объединены в одну компанию, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на совместное заявление владельцев торговых сетей.

Отмечается, что у предпринимателей Игоря Кесаева и Сергея Кациева, владельцев ГК «Дикси» и компании «Альбион-2002» (ей принадлежат магазины «Бристоль»), будет 51% акций новой компании. 49% акций будет распоряжаться собственник «Красного & белого» Сергей Студенников.

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«В процессе паритетного объединения активов будут использованы денежные инструменты, которые позволят уровнять активы при объединении», — отмечается в совместном заявлении.

Другие подробности про объединение не приводятся.

В конце прошлого года «Ъ» сообщал о закрытии магазинов «Перекресток экспресс».