Набиуллина раскрыла подробности реформы пенсионных накоплений

Глава Банка Эльвира Набиуллина заявила, что в рамках разработанной ЦБ и Минфином новой системы пенсионных накоплений — индивидуального пенсионного капитала (ИПК) — смогут софинансировать добровольные взносы работника в ИПК, получая за это налоговые льготы. Об этом сообщает ТАСС.

По ее словам, система ИПК понятна, проста, она является «устойчивой и надежной для граждан бизнес-моделью».

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«Источник пенсионных выплат должен формироваться за счет добровольных отчислений гражданина с предоставлением ему налоговых льгот и средств работодателя, который сможет софинансировать взносы работника, также получая льготы в соответствии с действующим законодательством», — сказала Нибиуллина в ходе парламентских слушаний в Госдуме об основных направлениях развития финансовых рынков.

Набиуллина отметила, что ИПК будут защищены системой гарантирования пенсионных накоплений, системой можно будет управлять через онлайн-сервисы.

Глава ЦБ отметила, что Банк России считает внедрение ИПК приоритетом на ближайшее время.