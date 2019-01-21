В Кремле ответили на вопрос о долгах за газ Чечни и других регионов

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос о долгах за газ в Чечне и других регионах. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, этот вопрос является «чрезвычайно сложным» и официальная позиция пока не сформулирована.

«В данном случае товар поставлен конечному потребителю компанией, и, конечно, компания рассчитывает на эти деньги, в том числе в контексте перспективных инвестиционных программ», — сказал Песков.

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Он добавил, что при решении этого вопроса надо учитывать как интересы компаний, так и интересы граждан.

Ранее сообщалось, что Свердловская область может попросить списать долги вслед за Чечней.