Рубль снижается к евро

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На открытии торгов рубль незначительно растет по отношению к доллару и снижается к евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Согласно информации на 10.03 мск, курс доллара расчетами «завтра» снизился на 2 коп. и составил 66,26 руб. Курс евро вырос на 11 копеек и составил 75,4 руб.

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Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не против введения единой валюты в рамках Союзного государства с Россией.