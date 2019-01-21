В Совфеде допустили возможность пересмотра новогодних каникул

Глава Комитета по социальной политике Совета Федерации Валерий Рязанский рассказал, что российским работодателям могут позволить самостоятельно принимать решение о продолжительности новогодних каникул. Об этом он сказал в интервью «Российской газете».

По его словам, отдельные коллективы могут определять свой режим работы в праздничные дни в рамках коллективных договоров. Однако Рязанский заметил, что сам является сторонником государственной политики в решении этого вопроса, и не может представить, как в этом случае организовать бесперебойную работу предприятий.

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«Один сотрудник придет на работу, включит тумблер, а напряжение на линию подать некому, так как электрик еще празднует», — сказал Рязанский.

Ранее сообщалось, что почти 43% опрошенных россиян провели свои новогодние каникулы дома, лежа на диване.